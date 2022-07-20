Арбатские улицы станут еще краше

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат Карта всех событий

До конца августа все плановые работы по благоустройству территории района Арбат будут завершены, заявил 20 июля заместитель директора по содержанию и благоустройству местного ГБУ «Жилищник» Дмитрий Абрамчук.

По его словам, в рамках программы благоустройства в этом году в районе проводятся работы по улучшению десяти дворовых территорий. Дополнительно будет установлена одна детская спортплощадка.

— Кроме того, будут благоустроены еще и пришкольные территории двух образовательных учреждений. Также ведутся работы по замене асфальтового покрытия на улицах района, замене бордюрного камня, следим за газонами, высаживаем новые деревья и кустарники, — рассказывает Абрамчук. — Наша главная задача — сделать территорию района комфортной для ее граждан и многочисленных гостей города.

Приводятся в порядок и знаменитые арбатские переулки. Здесь многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов за счет частичного переустройства уличного пространства. Кроме того, на дорогах установят больше «лежачих полицейских».

— В арбатских переулках установят около 80 лавочек и скамеек, а также фонари исторического типа, которые должны выглядеть так же, как в начале ХХ века, но они будут оснащены современными настраиваемыми линзами и специальными шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов, — продолжает свой рассказ Абрамчук.

Во дворах будут оборудованы дополнительные карманы для машин. А поскольку на улицах Москвы вcе чаще можно встретить электромобили, то для них установят в районе 16 зарядных станций.

Большое внимание уделяется зеленым зонам и скверам, где уже посажено более пятисот новых деревьев и кустарников — они создают прохладу и комфорт в жаркие летние дни. Изменения произойдут и в двух знаковых местах — возле памятника Булату Окуджаве на улице Арбат и в Кривоарбатском переулке — у стены Цоя. Эти пространства переоформят, чтобы они были в едином стиле с главной улицей района.

— Особое внимание уделяем благоустройству скверов, их улучшению — это пожелания местных жителей, — говорит замдиректора ГБУ «Жилищник района Арбат». — Кроме того, в рамках реализации программы «Моя улица» проведено благоустройство Смоленской набережной, объединенной с Ростовской и Саввинской набережными в общую зону отдыха.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2010 года в районе Арбат обновили 96 дворов. Для детей благоустроили детские площадки, а любители спорта получили 6 площадок для воркаута. Комплексное благоустройство коснулось 6 основных улиц района, в том числе Нового Арбата. Уже обновлены 10 скверов и общественных пространств. 25 жилых домов были капитально отремонтированы. Для велолюбителей открыто 8 станций велопроката.