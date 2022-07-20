Арбатские улицы станут еще краше
До конца августа все плановые работы по благоустройству территории района Арбат будут завершены, заявил 20 июля заместитель директора по содержанию и благоустройству местного ГБУ «Жилищник» Дмитрий Абрамчук.
По его словам, в рамках программы благоустройства в этом году в районе проводятся работы по улучшению десяти дворовых территорий. Дополнительно будет установлена одна детская спортплощадка.
— Кроме того, будут благоустроены еще и пришкольные территории двух образовательных учреждений. Также ведутся работы по замене асфальтового покрытия на улицах района, замене бордюрного камня, следим за газонами, высаживаем новые деревья и кустарники, — рассказывает Абрамчук. — Наша главная задача — сделать территорию района комфортной для ее граждан и многочисленных гостей города.
Приводятся в порядок и знаменитые арбатские переулки. Здесь многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов за счет частичного переустройства уличного пространства. Кроме того, на дорогах установят больше «лежачих полицейских».
— В арбатских переулках установят около 80 лавочек и скамеек, а также фонари исторического типа, которые должны выглядеть так же, как в начале ХХ века, но они будут оснащены современными настраиваемыми линзами и специальными шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов, — продолжает свой рассказ Абрамчук.
Во дворах будут оборудованы дополнительные карманы для машин. А поскольку на улицах Москвы вcе чаще можно встретить электромобили, то для них установят в районе 16 зарядных станций.
Большое внимание уделяется зеленым зонам и скверам, где уже посажено более пятисот новых деревьев и кустарников — они создают прохладу и комфорт в жаркие летние дни. Изменения произойдут и в двух знаковых местах — возле памятника Булату Окуджаве на улице Арбат и в Кривоарбатском переулке — у стены Цоя. Эти пространства переоформят, чтобы они были в едином стиле с главной улицей района.
— Особое внимание уделяем благоустройству скверов, их улучшению — это пожелания местных жителей, — говорит замдиректора ГБУ «Жилищник района Арбат». — Кроме того, в рамках реализации программы «Моя улица» проведено благоустройство Смоленской набережной, объединенной с Ростовской и Саввинской набережными в общую зону отдыха.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
С 2010 года в районе Арбат обновили 96 дворов. Для детей благоустроили детские площадки, а любители спорта получили 6 площадок для воркаута. Комплексное благоустройство коснулось 6 основных улиц района, в том числе Нового Арбата. Уже обновлены 10 скверов и общественных пространств. 25 жилых домов были капитально отремонтированы. Для велолюбителей открыто 8 станций велопроката.