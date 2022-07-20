Силы ПВО отразили атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду, 20 июля, выявили беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим. Об этом журналистам сообщил представитель отечественной группировки войск в Сирии.

По его словам, незаконные вооруженные формирования продолжают попытки атак на российскую авиабазу в Сирии при помощи беспилотников. Инцидент произошел около 22:10 по московскому времени (совпадает с сирийским).

— 20 июля 2022 г. около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления, — заявил представитель российской группировки войск в арабской республике.

По его словам, огнем российских средств ПВО было уничтожено два беспилотных аппарата радикалов в двух километрах от Хмеймима. Пострадавших или материального ущерба нанесено не было, авиабаза работает в плановом режиме, пишет ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Необходимо навсегда покончить с группировкой ИГ* и остальными террористами на территории Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.