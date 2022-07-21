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На Волгоградском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП с грузовиком

Егор Провоторов
Происшествия
На Волгоградском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП с грузовиком
Фото: Вечерняя Москва

На Волгоградском проспекте в районе дома номер 78 в Москве вечером в среду, 20 июля, грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия.

По информации столичного ГИБДД, дорожный инцидент произошел перед пересечением Волгоградского проспекта с улицей Маршала Чуйкова. На месте в настоящий момент работают столичные оперативные службы. Движение не затруднено.

— В 23.10 на Волгоградском проспекте в районе дома 78 водитель грузового автомобиля “Исузу” совершил наезд на мужчину, на вид 30 лет, который пытался перебежать проезжую часть в не установленном для перехода месте, — сообщается на канале ведомства в Telegram.

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