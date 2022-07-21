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В Приморье обрушился мост, ведущий к трем селам

Егор Провоторов
Происшествия
В Приморье обрушился мост, ведущий к трем селам
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Обрушение автомобильной переправы на трассе через реку Березовка в Кировском районе Приморского края, три села оказались временно отрезаны от транспортного сообщения, сообщил журналистам представитель администрации Кировского муниципального района.

— Речь идет об автомобильной дороги Межгорье — Большие Ключи. В результате прервано транспортное сообщение с населенными пунктами — село Хвищанка, село Большие Ключи и поселок Горный, — сообщил собеседник РИА Новости. В общей сложности в этих поселениях проживает около 200 человек.

Представитель муниципалитета подчеркнул, что руководитель района уже отправился на место обрушения переправы. В настоящее время определяются меры по обеспечению жителей продуктами питания и медицинской помощью. Также решается вопрос устройства объезда для восстановления транспортного сообщения.

В середине июня жительница Приморского края спасла свою семью от нападения медведя с помощью лейки. В момент атаки хищника жительница Приморского края работала на участке, поливая растения. Рядом находились ее внучка и дочь с грудным ребенком.

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