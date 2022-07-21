Американские сенаторы хотят «символически» признать «геноцидом» действия РФ на Украине

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Группа американских сенаторов рассчитывает признать действия России на Украине «геноцидом» и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия будет носить символический и сугубо рекомендательный характер.

В документе, опубликованном на официальном портале комитета сената по международным отношениям говорится, что авторами резолюции выступили семеро парламентариев, а подана она от имени председателя комитета Джеймса Риша, пишет РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее называл спецоперацию России на Украине «геноцидом». В Белом доме после этого поясняли, что заявление отражает видение американским лидером ситуации «на местах». При этом журналисты писали, что такие высказывания не подтверждаются информацией американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.

В конце июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь назвала геноцидом заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом.