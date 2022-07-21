Ефимов сообщил об увеличении выручки ресторанов и кафе в июне на 64 процента

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Обороты организаций столичного общепита в июне выросли на 64,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года и достигли 46,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 21 июля.

— В июне 2022 года ежемесячные обороты столичных ресторанов, баров и кафе на 5,6 процента в текущих ценах превысили показатель декабря 2021 года, который ранее был самым прибыльным месяцем для заведений общепита за последние три года. По сравнению с июнем прошлого года обороты выросли на 64,4 процента, — сказал представитель мэрии.

По словам Ефимова, за полгода обороты столичных ресторанов, баров и кафе превысили 244,5 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 39,5 процента больше, чем в первой половине прошлого года. Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, число чеков, отражающих посещаемость, в июне увеличилось на 38,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом цены, как подчеркивается, остаются стабильными. Так, средний чек с начала года вырос на 6,5 процента — с 650 рублей в январе до 692 рублей в июне.

В июне Пуртов сообщил, что в столице увеличилась посещаемость кафе и ресторанов, в мае этого года выручка городского общепита достигла 42,9 миллиарда рублей.

При этом глава столичного департамента добавил, что в мае увеличилось и число чеков. Также Пуртов уточнил, что цены в заведениях общепита остаются на достаточно стабильном уровне.