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Парковка на 215 машин появилась в Бирюлево Западном

Лейла Алиева
Город
Парковка на 215 машин появилась в Бирюлево Западном
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 31-й километр, вл2 Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Западное пресекли самозахват территории и обеспечили парковку на 215 машин. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров в четверг, 21 июля.

— Автостоянки были организованы незаконно, земельные участки в пользование не предоставлялись. Кроме того, уполномоченный орган власти не выдавал разрешения на установку ограждающих устройств. Госинспекция по недвижимости оперативно приняла меры по освобождению земельных участков, — отметил он.

По его словам, на территории были расположены два земельных участках: на первом могло разместиться 160 машин, на втором — 55. Участки были заасфальтированы и огорожены по периметру металлическим забором, а на въезде поставили шлагбаум. Доступ на места контролировали, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи воспользовались чат-ботом «Самострой.net» 5715 раз. Отмечается, что сервис дает возможность проверять законность объектов недвижимости.

самозахват Район Бирюлево Западное Парковки
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