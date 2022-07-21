Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

22 июля Православная церковь почитает память священномученика Панкратия епископа Тавроменийского. В народном календаре славян 22 июля — День Панкратия и Кирилла.

В это время появлялись первые огурцы, которые сразу же использовались в хозяйстве. Иногда огурцы даже добавляли в чай. Звучит странно, но наши предки верили, что так можно поправить свое здоровье.

Интересно, что первый огурец с грядки должен собрать самый младший член семьи, в таком случае следующий год точно будет урожайным.

Была распространена традиция закапывать огурец в укромном месте в землю и делать это втайне от окружающих — считалось, что в этом случае урожай будет хорошим.

Нельзя в этот день ссориться с кем-либо. Нужно постараться вести себя спокойно, любые конфликты — под запретом. Нельзя отказывать людям в помощи.

Приметы погоды:

Хороший урожай черники — к морозной зиме.

Если к этой дате черника еще не созрела, то осень будет холодной.

Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись — на следующий день будет дождь.

Звезды тусклые на небе — к грозе.

Лягушки квакают тихо — к дождю, громко — к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядет похолодание.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Зачем нужно закопать огурец в укромном месте 22 июля

Именины отмечают: Кирилл, Александр, Андрей, Иван, Константин, Михаил, Федор.