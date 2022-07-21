Народный календарь. Зачем нужно закопать огурец в укромном месте 22 июля
22 июля Православная церковь почитает память священномученика Панкратия епископа Тавроменийского. В народном календаре славян 22 июля — День Панкратия и Кирилла.
В это время появлялись первые огурцы, которые сразу же использовались в хозяйстве. Иногда огурцы даже добавляли в чай. Звучит странно, но наши предки верили, что так можно поправить свое здоровье.
Интересно, что первый огурец с грядки должен собрать самый младший член семьи, в таком случае следующий год точно будет урожайным.
Была распространена традиция закапывать огурец в укромном месте в землю и делать это втайне от окружающих — считалось, что в этом случае урожай будет хорошим.
Нельзя в этот день ссориться с кем-либо. Нужно постараться вести себя спокойно, любые конфликты — под запретом. Нельзя отказывать людям в помощи.
Приметы погоды:
Хороший урожай черники — к морозной зиме.
Если к этой дате черника еще не созрела, то осень будет холодной.
Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись — на следующий день будет дождь.
Звезды тусклые на небе — к грозе.
Лягушки квакают тихо — к дождю, громко — к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядет похолодание.
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Именины отмечают: Кирилл, Александр, Андрей, Иван, Константин, Михаил, Федор.