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Генерала ФСБ в отставке нашли мертвым в Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Генерала ФСБ в отставке нашли мертвым в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Качалинская улица Карта всех событий

Тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева найдено в центре столицы. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

Уточняется, что накануне в полицию по поводу пропажи супруга обратилась жена генерала. Она сообщила, что ее 76-летний муж не вернулся с прогулки.

Лобачева нашли мертвым в подъезде дома на Качалинской улице в Таганском районе Москвы. Возле тела обнаружили пистолет ТТ.

По данным источника, у ветерана ФСБ были проблемы со здоровьем и материальные затруднения, сообщил телеканал РЕН ТВ.

18 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов раскрыл подробности самоубийства проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, ранее арестованного по обвинению в распространении наркотиков. По его словам, Керефов был доставлен в СИЗО 15 июля. По прибытии он прошел психодиагностическое обследование и медосмотр. Никаких жалоб от него не поступило.

Однако уже на следующий день около 5 часов утра сотрудник дежурной службы, проводивший обход, увидел через глазок, что Керефов лежит на своем спальном месте в луже крови.

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