Покончил с собой через сутки: появились подробности смерти проректора РТА Керефова

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Появились подробности самоубийства проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, ранее арестованного по обвинению в распространении наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 июля, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

По словам собеседника «ВМ», Керефов был доставлен в СИЗО 15 июля. По прибытии он прошел психодиагностическое обследование и медосмотр. Никаких жалоб от него не поступило.

Однако уже на следующий день около 5 часов утра сотрудник дежурной службы, проводивший обход, увидел через глазок, что Керефов лежит на своем спальном месте в луже крови. Войдя в камеру, сотрудник обнаружил, что тот мертв. По словам председателя ОНК, в тот же момент была вызвана скорая. Прибывшая бригада констатировал смерть задержанного.

Леонов отметил, что со стороны наблюдателей не было обнаружено никаких нарушений по содержанию проректора.

— Он содержался в одиночной камере, на карантине. Его никуда не переводили. На данный момент никаких нарушений нет, — резюмировал председатель ОНК.

Во вторник, 5 июля, бывшего проректора РТА задержали в Подмосковье. Его обвиняли в торговле наркотиками. По данным Следственного комитета, он сбыл несколько килограммов «синтетики». 18 июля СМИ сообщили о самоубийстве экс-ректора РТА в СИЗО № 1 в Ногинске.

Подробнее о деле Керефова — в материале «Вечерней Москвы».