Продавал наркотики и «даже не выпивал»: что известно о бывшем проректоре Российской таможенной академии

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Рано утром 18 июля бывший проректор Российской таможенной академии (РТА) 37-летний Залим Керефов покончил с собой в СИЗО. 8 июля его задержали по подозрению в администрировании работы нескольких интернет-магазинов по продаже наркотиков. Кто такой Залим Керефов, мог ли он пойти на такой шаг и что по этому поводу думают его коллеги — в материале «Вечерней Москвы».

Продавал, не выходя из кабинета

Во вторник, 5 июля, стало известно о задержании экс-проректора РТА Залима Керефова. По данным СК, он приобрел наркотическое вещество в размере двух килограммов. После чего расфасовал его на более мелкие объемы и осуществил продажу наркотиков через даркнет.

Позже сотрудники Комитета обнаружили лабораторию бывшего проректора, в котором производились синтетические наркотики. В общей сложности в лаборатории были обнаружены и изъяты 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры, высокотехнологичное оборудование.

По данным СМИ, Керефов курировал процесс продажи наркотических средств через свой служебный компьютер. В частности, обвиняемый администрировал пять интернет-магазинов в даркнете. Там же он проводил сделки и переговоры с покупателями, а также координировал курьеров по расфасовке и закладке.

Помимо этого, трое сотрудников РТА признались, что покупали у Керефова наркотики для личного потребления, а именно: проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения.

Керефову и другим организаторам нарколаборатории предъявили обвинения по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств». В частности, подельников обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере и сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере.

Спустя двое суток, 7 июля, суд отправил Керефова в СИЗО. А еще через десять дней, 18 июля, СМИ сообщили о самоубийстве бывшего проректора РТА в изоляторе № 1 в Ногинске. Там же сотрудники СИЗО обнаружили его предсмертную записку.

В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что по факту смерти бывшего проректора РТА возбуждено уголовное дело.

— В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора, повлекшей смерть лица, содержащегося под стражей, — резюмировала представитель ведомства.

Не планировал

При этом сама ситуация с самоубийством остается нераскрытой. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал адвокат ныне покойного проректора РТА Алексей Цыганов.

— Я могу подтвердить только тот факт, что он (Залим Керефов — прим. «ВМ») мертв. Причину смерти я не готов назвать, — заявил Цыганов.

Кроме того, адвокат не верит в то, что его подзащитный мог покончить жизнь самоубийством.

— Он не отрицал своей вины в данном деле. Кроме того, был готов работать со следствием, давать какие-то показания. Не планировал он, — рассказывает адвокат.

Цыганов заявил, что в дальнейшем сторона защиты будет добиваться расследования данного происшествия.

— Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На следующей неделе мы планировали выходить в Мосгорсуд. Даже заседание было назначено по апелляции на его арест, — заключил защитник.

Даже не выпивал

По данным СМИ, коллеги Керефова высказывались о нем лишь с положительной стороны. Один из сотрудников отмечал, что не замечал каких-либо странностей со стороны экс-проректора. По его словам, Керефов относился к подчиненным всегда с большим уважением.

— После работы мы частенько выходили играть в волейбол или большой теннис. Залим старался вести здоровый образ жизни, по-моему, он даже не выпивал. У него есть любимая супруга, сын и дочь, а также родная сестра. Он давно приехал в наш регион и совершенно нормально в нем обосновался, — приводит слова коллеги «МК».

Сам собеседник издания с трудом представляет случившееся со своим экс-коллегой. Однако он уточнил, что в последний раз с Керефовым общался более двух лет назад.

Биография Залима Керефова

По данным «Царьград», Залим Керефов родился 1 августа 1984 года. До того как заступить на должность проректора Научно-технического центра информатики, систем связи и коммуникации Российской таможенной академии, он являлся исполняющим обязанности в высшем учебном заведении, а также принимал участие в многочисленных конференциях.

В 2015 году стал участником выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района. Выдвигался от подмосковного отделения фракции ЛДПР. На тот момент его местом работы значилось ООО «Народ против коррупции», где Залим Керефов занимал должность начальника отдела информационных технологий.