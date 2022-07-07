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Суд арестовал обвиняемого в торговле наркотиками проректора РТА Керефова

Елена Самойлова
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в торговле наркотиками проректора РТА Керефова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, обвиняемого в незаконном сбыте крупной партии наркотических средств. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следователя.

По данным следствия, проректор приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал его на мелкие объемы и продавал с помощью курьеров и интернет-магазинов в даркнете.

— Уже обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере, — подчеркнула Врадий.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

Также в результате совместной работы сотрудников СЭБ ФСБ России и следователей ГСУ СК России по Московской области удалось установить место производства запрещенных веществ, где обвиняемый приобретал наркотики.

Таким образом, была пресечена деятельность крупной лаборатории. Ее организатор и его пособники задержаны.

Из помещения было изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.

Керефова задержали 5 июля прямо на рабочем месте. К вечеру стало известно о том, что в его отношении возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков.

6 июля ему было предъявлено обвинение в незаконном сбыте запрещенных веществ.

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