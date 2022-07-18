СК РФ возбудил уголовное дело в результате смерти бывшего ректора РТА

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в результате гибели бывшего ректора Российской таможенной академии Залима Керефова, ранее обвиняемого в распространении наркотиков. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора, повлекшей смерть лица, содержащегося под стражей, — отметила она.

Собеседник «ВМ» рассказала, что сотрудники СК осмотрели место происшествия, а также допросили сотрудников СИЗО. В ходе следственных мероприятий были назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и почерковедческие судебные экспертизы. На данном этапе следствие занимается установкой личности, допустившей халатность.

В вматериале ведется речь о кончине бывшего проректора РТА в камере Сизо № 1 в Ногинске. При этом мужчину обвиняли в торговле наркотиками. По данным Следственного комитета, он сбыл несколько килограммов «синтетики».

В дальнейшем поступила обновленная информация, согласно которой Керефов на протяжении двух лет администрировал пять интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Там же он проводил сделки и переговоры с покупателями, а также координировал курьеров.