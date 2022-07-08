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Появились подробности задержания проректора Российской таможенной академии

Александр Афонин
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Появились подробности задержания проректора Российской таможенной академии
Фото: vk.com/magicfilms_pro

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов был задержан за осуществление закупки синтетических наркотиков и дальнейшего их распространения. Об этом стало известно в пятницу, 8 июля.

По данным Telegram-канала «112», проректор на протяжении двух лет администрировал пять интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Там же он проводил сделки и переговоры с покупателями, а также координировал курьеров.

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Следователям удалось установить трех покупателей Керефова. Среди них были сотрудники академии.

Накануне стало известно, что в Подмосковье задержан проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Задержание произошло на рабочем месте. Керефова обвиняли в торговле наркотиками.

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