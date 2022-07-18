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Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Араз Салехов
Происшествия
Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО
Фото: vk.com/magicfilms_pro

Проректор Российской таможенной академии 37-летний Залим Керефов, ранее арестованный по обвинению в распространении наркотиков, покончил с собой в СИЗО. Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

Тело экс-проректора нашли утром 16 июля в камере Сизо № 1 в Ногинске. Там же была найдена предсмертная записка, в которой Керефов сожалел о содеянном, сообщает Telegram-канал Baza.

Во вторник, 5 июля, бывшего проректора РТА задержали в Подмосковье. Его обвиняли в торговле наркотиками. По данным Следственного комитета, он сбыл несколько килограммов «синтетики».

В дальнейшем стало известно, что Керефов на протяжении двух лет администрировал пять интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Там же он проводил сделки и переговоры с покупателями, а также координировал курьеров.

ректор Ногинск Наркотики
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