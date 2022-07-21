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Жителям ДНР доставили лекарства из Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям ДНР доставили лекарства из Подмосковья
Фото: Pexels

Очередную партию лекарственных препаратов и медицинского оборудования привезли из Московской области в ДНР. Гуманитарный груз доставили в рамках акции «Доброе дело».

Медицинский груз доставят на республиканскую базу специального медицинского снабжения. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что нуждающемуся в лекарствах Донбассу будут помогать и в дальнейшем.

Помимо лекарств, в ДНР доставили хирургическое оборудование, а также кровати и матрасы для больных.

Главный специалист отдела регистрации и обеспечения изделиями медицинского назначения Минздрава ДНР выразил искреннюю благодарность Минздраву Московской области за оказанную помощь. В ближайшее время всю гумпомощь рассортируют по больницам и госпиталям Донецка, передает «360».

13 июля сообщалось, что члены партии «Единая Россия» собрали более тысячи книг для восстановления библиотечного фонда ДНР и ЛНР. Руководитель волонтерского штаба «Единой России» в Москве Евгения Нифантьева уточнила, что добровольческое движение позволило сплотить многих людей.

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