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«Единая Россия» собрала более тысячи книг для восстановления библиотечного фонда ДНР и ЛНР

Александр Афонин
Общество
«Единая Россия» собрала более тысячи книг для восстановления библиотечного фонда ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Члены партии «Единая Россия» собрали более тысячи книг для восстановления библиотечного фонда Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в среду, 13 июля, в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.

— Уверена, что вместе с товарами первой необходимости в ближайшее время в ДНР и ЛНР доставят художественную литературу, которая позволит развиваться и учиться в привычной русской среде, — сказала сенатор от Москвы Инна Святенко.

Руководитель волонтерского штаба «Единой России» в Москве Евгения Нифантьева добавила, что добровольческое движение позволило сплотить многих людей. Всего на площадке Объединенного волонтерского центра «Единой России» в Москве было собрано более 100 тонн грузов.

Кроме того, в ходе посещения ресурсного центра «Мосволонтер» партийцы встретились с лидерами команд волонтеров. Наиболее отличившиеся добровольцы получили благодарственные письма.

Собранная литература будет отправлена в республики в ближайшее время. Ее включат в состав гуманитарной помощи.

Накануне стало известно, что международная волонтерская группа «Москва — Донбасс» при поддержке московского отделения «Единой России» и «Молодой гвардии» направила в зону проведения специальной военной операции новую партию гуманитарных грузов. Отмечается, что 3,5 тонны воды предоставил президент фонда «Альтаф» Герман Барух.

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