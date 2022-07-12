Волонтеры при поддержке «ЕР» отправили гуманитарный конвой для Донбасса

Фото: Денис Кораблев

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке московского отделения «Единой России» и «Молодой гвардии» направила в зону проведения специальной военной операции новую партию гуманитарных грузов. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Даже крупные населенные пункты в Донбассе сегодня испытывают нехватку воды. И тем более непросто приходится бойцам, которые находятся на линии соприкосновения в степи, в лесных зонах, — цитируют в сообщении заместителя руководителя исполкома московской «Единой России» Ирину Елиферову.

Также она отметила, что 3,5 тонны воды предоставил президент фонда «Альтаф» Герман Барух.

Также в гуманитарный груз вошло оборудование, лекарства и спальные принадлежности. Сообщают, что груз отправляется от пункта рядом со станцией метро «Сходненская».

К вопросу о проблемах с водой, недавно пенсионерка из Донецка рассказала, что ни у кого нет колодцев в частном секторе, вся вода идет по трубам. После того как подачу отключили, нужно стоять в очередях — либо на раздаче, либо в магазине.