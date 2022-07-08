Пенсионерка рассказала о проблемах с водой в Донецке

Фото: shutterstock

В Донецке ни у кого нет колодцев в частном секторе, вся вода идет по трубам. После того как подачу отключили, нужно стоять в очередях — либо на раздаче, либо в магазине. Об этом рассказала одна из жительниц Донецка.

Пенсионерка отметила, что многие стараются набрать дождевую воду.

По ее словам, сейчас никто практически не готовит еду, стараются покупать что-то, что можно съесть всухомятку. В частном секторе ни у кого нет колодцев, поэтому варианта набрать воды там тоже нет. Она добавила, что такая ситуация наблюдается уже на протяжении двух месяцев.

Пенсионерка добавила, что были случаи, когда привозили техническую воду. В настоящее время в Донецке развозят нормальную питьевую воду на цистерне, которую передали из Московской области на баланс МЧС. Ее объем — 25 тысяч литров, передает «360».

Накануне Московская область передала Донецкой народной республике технику для МЧС. В распоряжение ДНР поступили две пожарные машины, сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин. Вместе с машинами Подмосковье поставило ДНР полный комплект навесного оборудования, передает РИАМО.

Гуманитарный груз (две 20-тонные фуры) отправлен по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.