Врач назвал суперпродукт от рака и аденомы

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, какой продукт нужно включить в рацион, чтобы уберечь себя от онкологии, аденомы предстательной железы и других болезней.

— Речь идет о тыквенных семечках, которые могут полностью заменить прием орехов. Их нужно есть каждый день в количестве до 30 граммов, эта информация есть в руководствах по правильному питанию. Семечки — это калорийный продукт, но очень полезный: в них содержатся Омега-3 и Омега-6 кислоты, белок, фосфор, марганец, магний, железо, цинк, медь, витамины группы В и растительные волокна, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, в тыквенных семечках содержатся антиоксиданты, которые ловят свободные радикалы и выводят их из организма. Свободные радикалы повреждают клетки, и чем их больше, тем выше риск развития мутаций, онкологии и других серьезных болезней. Согласно исследованиям, употребление тыквенных семечек снижает развития рака молочной железы, кишечника, желудка и предстательной железы у мужчин. Также полезные вещества оказывают благотворное влияние на сосуды, расслабляют их и нормализуют давление.

— Тыквенные семечки используются в урологии для препятствия увеличения предстательной железы. К сожалению, это состояние развивается почти у всех мужчин после 40 лет. Аденома ведет к нарушению мочеиспускания, что влечет за собой болезни почек, — отметил доктор.

Семечки можно есть самостоятельно, а можно добавлять в салаты. Чтобы они действовали эффективнее, необходимо придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.

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