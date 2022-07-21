Собянин: Центр керлинга построят в Мневниковской пойме

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Специалисты возведут центр керлинга в Мневниковской пойме на западе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 июля.

— Он станет тренировочной базой сборных команд. Керлингом в Москве занимаются больше 7,5 тысячи человек. Профессиональную подготовку ведут три учреждения Москомспорта, работают частные секции, — отметил он.

В связи с ростом популярности данного вида спорта было принято решение построить еще одну площадку для тренировок. Завершить все работы планируется в конце 2024 года, уточнил мэр в своем Telegram-канале.

На территории Мневниковской поймы появится уникальный спортивный кластер. По словам главы московского департамента строительства Рафика Загрутдинова, в южной части поймы реализуют проекты по созданию Национального центра подготовки сборных команд по футболу, Центра керлинга, а также Многофункционального центра пляжных видов спорта. Вблизи станции БКЛ «Мневники» разместят Академию хоккея Александра Овечкина, а около станции БКЛ «Терехово» обустроят первый в мире крытый серфинг-парк «Волна».