Национальный банк Украины понизил курс гривны на четверть

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны на 25 процентов. Курс упал с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. НБУ связывает этот шаг с изменениями актуальных «фундаментальных характеристик экономики Украины и укреплением доллара к другим валютам». Об этом в четверг, 21 июля, сообщили на сайте Нацбанка Украины.

— Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны, — пояснили в регуляторе.

Также в банке сообщили, что официальный курс гривны к доллару продолжает фиксироваться.

По оценке украинского Нацбанка, такой ход увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерам и сократит до минимума спекулятивную составляющую поведения игроков рынка. Также снижение курса позволит стабилизировать курсовые ожидания.

По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания, цитирует Национальный банк Украины ТАСС.

Недавно стало известно, что российский рубль занял лидирующие позиции в освобожденной части Запорожской области. Рубль постепенно вытесняет украинскую гривну.