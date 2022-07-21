Полиция ищет писателей

Глава МВД Владимир Колокольцев (справа) вручает Гран-при конкурса «Доброе слово» Борису Ларионову / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Студия писателей МВД России объявила о начале литературного конкурса «Доброе слово — 2022».

Одна из задач конкурса — поднять престиж полиции в глазах общественности, рассказывая о ее деятельности в литературной форме. Участвовать в нем могут авторы произведений разных жанров, посвященных работе органов внутренних дел.

— Наша задача — выявить новые таланты среди полицейских и членов их семей, — рассказывает начальник Студии писателей МВД подполковник внутренней службы Дмитрий Жуков. — Ведь из милицейских рядов вышли такие известные писатели, как Георгий Вайнер, Даниил Корецкий, Александра Маринина.

Прислать свои работы на конкурс можно до 31 августа на электронную почту: sp-mvd@rambler.ru. Победителям вручат дипломы и статуэтки. Лучшие произведения опубликуют в коллективном сборнике.