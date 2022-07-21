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«Мы похожи»: Юлия Ковальчук рассказала о знакомстве с Сарой Джессикой Паркер

Елена Самойлова
Общество
«Мы похожи»: Юлия Ковальчук рассказала о знакомстве с Сарой Джессикой Паркер
Фото: The American Library Association / CC BY-NC-SA 2.0; Youtube / FAMETIME TV

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук вспомнила, как познакомилась с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер. По ее словам, это «смешная» история.

Артистка поделилась, что знакомство с Паркер произошло, когда та приехала в Россию для презентации своего фильма. Диалогу женщин поспособствовал телеведущий Андрей Малахов.

— Говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра». Я ей ответила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи», — передает слова Ковальчук Газета.ру.

Она добавила, что звезда сериала «Секс в большом городе» после слов Малахова могла подумать, что Ковальчук претендует на ее наследство. Исполнительница назвала знакомство с Паркер «смешной историей».

До этого Ковальчук допустила, что ее муж Алексей Чумаков может флиртовать с другими женщинами. По этой причине певица призналась, что чувствует ревность, но никогда не покажет это на публике.

Чумаков в свою очередь тоже высказался по поводу собственного отношения к изменам в парах. Он считает, что его женщина должна быть привлекательной не только для него, но и для всех окружающих мужчин.

Андрей Малахов Юлия Ковальчук Алексей Чумаков
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