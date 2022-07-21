РЭО запустил коммуникационную площадку для представителей отрасли обращения с ТКО

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Первая коммуникационная площадка для производителей упаковки, товаров, операторов по обращению с отходами и переработчиков заработала на базе Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Площадку «Экологично = экономично» запустили при поддержке Российского экологического оператора.

— Площадка и конструктивный диалог с отраслевиками поможет производителям, планирующим замену упаковки, сделать выбор в пользу экономически оптимального варианта с высоким уровнем перерабатываемости, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, производители часто делают выбор в пользу неэкологической упаковки из-за нехватки информации. При помощи новой коммуникационной площадки планируют обеспечить конструктивный диалог с участием всех заинтересованных лиц.

Сообщается, что уже прошло первое заседание площадки. Участники обсудили параметры экологичной упаковки, рассмотрели действующие кейсы о замене упаковки на перерабатываемую со стороны ритейлеров и производителей товаров, передает «360».

В начале июня в пятнадцати регионах страны при поддержке РЭО волонтеры собрали тонны отходов. Мероприятия стали первыми в рамках экологического марафона, который будет продолжаться до 26 июля.