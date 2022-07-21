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Не заходите с детьми на глубину

Борис Орлов
Общество
Не заходите с детьми на глубину
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На городских водоемах Москвы с начала лета удалось спасти более 60 человек.

Об этом сообщает Московская городская поисково-спасательная служба. Так, недавно, патрулируя территорию, росгвардейцы спасли тонущего мужчину на Бирюлевском пруду.

— Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил безопасного поведения, оставления детей без присмотра, — рассказывает спасатель-водолаз поисково-спасательной станции «Косино» Сергей Дорин. — К примеру, ребенок в воде держится за предмет — мяч или круг, — чувствует себя в безопасности, но если он вдруг выскользнет из круга, или мяч уплывет, а ребенок при этом не умеет плавать, может произойти беда. Помните, что самые безопасные плавательные средства — это купальные жилеты и нарукавники.

Сергей советует не заходить в воду там, где стоит знак «купание запрещено», не купаться нетрезвым, не заходить с малышами на глубину более 70 сантиметров.

— Если вы чувствуете, что тонете — не пытайтесь спастись сами: сразу же кричите, зовите на помощь! — советует Сергей Дорин.

А увидев ЧП на воде, тут же вызывайте спасателей по номеру 112.

Безопасность Столичные водоемы Спасатели
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