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Москвичам напомнили о правилах безопасности ночью на дороге

Александр Афонин
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Москвичам напомнили о правилах безопасности ночью на дороге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Находясь в темное время суток на дороге, следует иметь с собой светоотражающий аксессуар. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

— Уже середина лета — день становится короче. Помните о своей безопасности: нужно носить световозвращающий аксессуар — брелок или браслет, — говорится в сообщении.

Цвет одежды в темноте имеет большое значение. Он определяет видимость человека, и, как следствие, то, как быстро его заметит водитель автомобиля. Так, черная одежда будет абсолютно незаметна. Увидеть человека получится только с расстояния 17 метров, что равно одной секунде движения машины.

Светоотражающие элементы на одежде увеличивают расстояние обнаружения до 130 метров. Столько автомобиль проедет уже за восемь секунд. Сочетание светлой одежды и светоотражателей позволит заметить человека в 150 метрах от машины. Для реакции водителя будет отведено более 14 секунд, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

28 июня сообщалось, что на 23 столичных улицах установили таблички «Переходите пешком». Решение вызвано ростом популярности езды на электросамокате.

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