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Загрутдинов анонсировал строительство дома по реновации в районе Люблино

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Загрутдинов анонсировал строительство дома по реновации в районе Люблино
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

В районе Люблино будет построен жилой дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Жилой дом по программе реновации будет построен на улице Совхозной в районе Люблино. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году, — рассказал он, отметив что специалисты уже приступили к разработке котлована.

По словам руководителя департамента, многоэтажку возведут по адресу улица Совхозная, владение 10а. Согласно проекту, дом будет состоять из двух корпусов переменной этажности. Под территорией внутреннего двора будет организована подземная одноуровневая парковка.

Дом будет включать 466 квартир, из которых 166 однокомнатных, 200 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и семь однокомнатных. Девять из них будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Все квартиры будут оснащены остекленными балконами и лоджиями. Фасад здания будет отделан навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными кирпичом, уточнил Загрутдинов.

В вестибюле дома расположатся комната консьержа, зона для почтовых ящиков и помещение хранения уборочного инвентаря.

Территорию возле дома благоустроят и озеленят. Также здесь появятся детская и спортивная площадки и места для отдыха взрослых, заключил Загрутдинов.

С начала этого года жители столицы начали переезжать в квартиры в 36 новостройках по программе реновации. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время свыше 2,2 тысячи человек заселяются в семь домов на юго-востоке Москвы, а на юге и северо-востоке — более 4,6 тысячи.

Район Люблино Рафик Загрутдинов Реновация
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