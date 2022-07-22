Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Как получить здоровье и силы 23 июля

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как получить здоровье и силы 23 июля
Фото: depositphotos

23 июля Православная церковь почитает память Антония Печерского. Народное название этой даты — Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник.

В этот день нужно сходить в баню, сауну или просто принять ванну в домашних условиях. Говорят, что подобный ритуал может подарить здоровье и силы.

Этот день считали благоприятным для того, чтобы строить планы. Известно, что чем детальнее они будут, тем лучше. 23 июля можно смело отправляться в путешествия, этот период подойдет для долгих поездок и прогулок.

Запрещается громко кричать. В этот день следует вести себя тише обычного. Также нельзя конфликтовать с семьей. Следите за тем, что говорите. Даже если у вас нет злого умысла, следует подбирать каждое слово.

Не носите в этот день грязную одежду. 23 июля нужно принимать душ как можно чаще, а затем использовать свежую и чистую одежду. В таком случае вам всегда будут сопутствовать удача и счастья.

Приметы погоды:

Много ряски на воде — к удачному году.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье — к жаре.

Стебли картофеля высоко подняты — к солнечной погоде, поникли — к дождю.

Бабочек не видно — к дождю.

Улитки на деревья залезли — к ливню.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как получить здоровье и силы 23 июля

Именины отмечают: Даниил, Александр, Георгий, Леонтий, Петр.

народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте