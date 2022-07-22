Народный календарь. Как получить здоровье и силы 23 июля
23 июля Православная церковь почитает память Антония Печерского. Народное название этой даты — Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник.
В этот день нужно сходить в баню, сауну или просто принять ванну в домашних условиях. Говорят, что подобный ритуал может подарить здоровье и силы.
Этот день считали благоприятным для того, чтобы строить планы. Известно, что чем детальнее они будут, тем лучше. 23 июля можно смело отправляться в путешествия, этот период подойдет для долгих поездок и прогулок.
Запрещается громко кричать. В этот день следует вести себя тише обычного. Также нельзя конфликтовать с семьей. Следите за тем, что говорите. Даже если у вас нет злого умысла, следует подбирать каждое слово.
Не носите в этот день грязную одежду. 23 июля нужно принимать душ как можно чаще, а затем использовать свежую и чистую одежду. В таком случае вам всегда будут сопутствовать удача и счастья.
Приметы погоды:
Много ряски на воде — к удачному году.
Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье — к жаре.
Стебли картофеля высоко подняты — к солнечной погоде, поникли — к дождю.
Бабочек не видно — к дождю.
Улитки на деревья залезли — к ливню.
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Именины отмечают: Даниил, Александр, Георгий, Леонтий, Петр.