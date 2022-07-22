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23 июля Православная церковь почитает память Антония Печерского. Народное название этой даты — Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник.

В этот день нужно сходить в баню, сауну или просто принять ванну в домашних условиях. Говорят, что подобный ритуал может подарить здоровье и силы.

Этот день считали благоприятным для того, чтобы строить планы. Известно, что чем детальнее они будут, тем лучше. 23 июля можно смело отправляться в путешествия, этот период подойдет для долгих поездок и прогулок.

Запрещается громко кричать. В этот день следует вести себя тише обычного. Также нельзя конфликтовать с семьей. Следите за тем, что говорите. Даже если у вас нет злого умысла, следует подбирать каждое слово.

Не носите в этот день грязную одежду. 23 июля нужно принимать душ как можно чаще, а затем использовать свежую и чистую одежду. В таком случае вам всегда будут сопутствовать удача и счастья.

Приметы погоды:

Много ряски на воде — к удачному году.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье — к жаре.

Стебли картофеля высоко подняты — к солнечной погоде, поникли — к дождю.

Бабочек не видно — к дождю.

Улитки на деревья залезли — к ливню.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как получить здоровье и силы 23 июля

Именины отмечают: Даниил, Александр, Георгий, Леонтий, Петр.