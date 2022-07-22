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Депутат пояснил, почему предложил сократить рабочую смену для отмечающих день рождения

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат пояснил, почему предложил сократить рабочую смену для отмечающих день рождения
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с инициативой сделать сокращенный рабочий день для тех, кто отмечает день рождения. По его мнению, подобная мера будет способствовать росту солидарности и единения в обществе.

Депутат пояснил, что гибкие рабочие графики сейчас можно наблюдать у крупных корпораций или среднего бизнеса. В рамках корпоративной культуры руководители часто предоставляют укороченный рабочий день людям с днем рождения. В мелком бизнесе такой практики нет, люди могут полностью работать смену по 10–12 часов в праздничные дни и дни рождения.

Что касается госучреждений, то чаще всего служащему приходится договариваться с начальством, отпрашиваться. Депутат отметил, что его инициатива будет способствовать большей человекоориентированности в деловой среде.

— Праздники бывают не только государственные, религиозные, но и личные. Мера будет способствовать большей солидарности в обществе, гуманизации нашего законодательства, большему единению, — отметил он в комментарии «360».

Олег Матвейчев в обращении к главе Минтруда Антону Котякову обратил внимание, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены накануне праздника должна уменьшаться на один час, передает RT.

Ранее депутат Олег Матвейчев объяснил, почему предложил дать военкорам статус ветеранов.

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