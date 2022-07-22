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Врач рассказал о вреде алкоголя даже в малых дозах

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал о вреде алкоголя даже в малых дозах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Регионального сосудистого центра Коломенской больницы Эльмар Зейналов объяснил опасность алкоголя даже в малых количествах.

Эксперт отметил, что алкоголь распадается в печени до ацетальдегида — токсичного вещества, разрушающего клетки печени, а этот орган отвечает в организме за обмен жиров. Нарушение обмена холестерина в печени приводит к отложению бляшек в аорте и сосудах. В будущем это может стать причиной инфаркта или инсульта.

Также сильно страдают поджелудочная железа, сердце и мозг. Длительное употребление спиртных напитков может способствовать развитию онкологии, сахарного диабета, почечной недостаточности, язвы желудка.

Врач подчеркнул, что современные ученые доказали вред алкоголя даже в малых дозах, передает РИАМО.

Стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают серьезное негативное влияние на работу человеческого мозга. Об этом рассказала профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт.

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