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Ландшафтный парк с амфитеатром построят в составе ТПУ «Некрасовка»  

Анастасия Колоскова
Город
Ландшафтный парк с амфитеатром построят в составе ТПУ «Некрасовка»  
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

В рамках благоустройства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» будет разбит ландшафтный парк с амфитеатром. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Продолжается благоустройство многофункциональной общественной зоны в составе ТПУ «Некрасовка». В рамках проекта построены амфитеатр, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки, — рассказал он.

ТПУ «Некрасовка» объединит станцию метро, открытую в 2019 году, и маршруты наземного городского транспорта.

Парк площадью 4,5 гектара расположен между Рождественской и Покровской улицами. Согласно проекту, его украсят холмы и фонтана. Также в парке разобьют дорожно-тропиночную сеть и проведут комплексное озеленение территории.

— Рядом со станицей метро фактически появится ландшафтный парк с рекреационными зонами для жителей района всех возрастных групп, — уточнил Загрутдинов.

Также в составе ТПУ «Некрасовка» идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и ледовой ареной. Строители уже возвели трехэтажное здание с подземным этажом и завершают отделку фасада.

Строительство Рафик Загрутдинов Район Некрасовка
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