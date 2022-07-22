Шойгу обсудил с министром обороны Турции Акаром ситуацию на Украине и в Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, в рамках которой они обсудили обстановку в Черноморском регионе, на Украине и в Сирии. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в военном ведомстве.

— Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований, — отмечается в сообщении.

В ходе разговора Шойгу отметил, что односторонние санкции США против официального правительства Сирии незаконны. Кроме того, они усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране.

По словам министра, длительное пребывание американских военных в Сирии нарушает международные нормы. При этом в настоящее время американские военные удерживают контроль над несколькими сирийскими районами, в которых идет добыча полезных ископаемых, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что семь высокопоставленных сирийских военных попали в российский черный список Евросоюза (ЕС). Как отметили в Совете ЕС, сирийская компания якобы причастна к набору добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине.