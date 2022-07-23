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Народный календарь. Что можно, а что запрещено делать в Ольгин день, 24 июля

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что можно, а что запрещено делать в Ольгин день, 24 июля
Фото: shutterstock

24 июля Православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. Еще 24 июля церковь вспоминает Киевскую княгиню Ольгу, которая первая из правителей приняла христианство еще до крещения Руси. В народном календаре эта дата получила такие названия: Ольга, Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены, Евфимия Стожарница.

Принято день Ольги также называть Страдницей, ведь в эту пору лета начинается активная фаза жатвы или страды. Принято посвящать этот период года огородным работам, посещению леса для сбора ягод и грибов.

В этот день запрещалось:

— ссориться, особенно с близкими людьми;

— сидеть дома без дела;

— одалживать любую сумму денег;

— заниматься стиркой дома;

— планировать свадьбу, а особенно назначать дату события;

— посвящать весь день материальным заботам, забыв о духовных. Сначала следовало посетить церковь, а затем уже заниматься будними делами.

Приметы погоды:

В древности созвездие Большая Медведица называли стожарами. Еще это слово означает жерди или колья, вколоченные в землю. Сияние созвездия в этот период предвещает удачную страду. Если оно низко расположено, то будет поздний листопад, ярко горит — к удачной охоте на медведя.

Если гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет.

Паук сидит посреди паутины — к дождю.

Много росы в огороде — к неурожаю огурцов и помидоров.

Много мошкары — хороший знак. Осенью будет вдоволь грибов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что можно, а что запрещено делать в Ольгин день, 24 июля

Именины отмечают: Аркадий, Елена, Ольга.

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