Народный календарь. Что можно, а что запрещено делать в Ольгин день, 24 июля
24 июля Православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. Еще 24 июля церковь вспоминает Киевскую княгиню Ольгу, которая первая из правителей приняла христианство еще до крещения Руси. В народном календаре эта дата получила такие названия: Ольга, Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены, Евфимия Стожарница.
Принято день Ольги также называть Страдницей, ведь в эту пору лета начинается активная фаза жатвы или страды. Принято посвящать этот период года огородным работам, посещению леса для сбора ягод и грибов.
В этот день запрещалось:
— ссориться, особенно с близкими людьми;
— сидеть дома без дела;
— одалживать любую сумму денег;
— заниматься стиркой дома;
— планировать свадьбу, а особенно назначать дату события;
— посвящать весь день материальным заботам, забыв о духовных. Сначала следовало посетить церковь, а затем уже заниматься будними делами.
Приметы погоды:
В древности созвездие Большая Медведица называли стожарами. Еще это слово означает жерди или колья, вколоченные в землю. Сияние созвездия в этот период предвещает удачную страду. Если оно низко расположено, то будет поздний листопад, ярко горит — к удачной охоте на медведя.
Если гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет.
Паук сидит посреди паутины — к дождю.
Много росы в огороде — к неурожаю огурцов и помидоров.
Много мошкары — хороший знак. Осенью будет вдоволь грибов.
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Именины отмечают: Аркадий, Елена, Ольга.