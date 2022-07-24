Диетолог рассказала, почему стоит отказаться от круассанов на завтрак

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С точки зрения современной диетологии употребление круассанов с кофе на завтрак является неправильным решением. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

— Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира, — сказала она.

Специалист добавила, что вред наносит главный ингредиент данного продукта — мука высшего сорта. По ее словам, она богата высоким содержанием калорий, углеводов и насыщенных жиров. Более полезных элементов, таких как, белки, витамины и минералы, в муке практически нет.

Копытько порекомендовала начинать день с хлебобулочных изделий, приготовленных из муки более грубого помола. В ней содержится больше полезных элементов, отметила она в беседе с радио Sputnik.

До этого зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. По их словам, большой вред несут колбасные изделия и сахар.