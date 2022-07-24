Благоустройство территории стартовало около Международного центра самбо и центра бокса

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Лужники Карта всех событий

Стартовало благоустройство улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— При разработке проектных решений провели анализ этого пространства, ведь открытие Международного центра самбо и центра бокса внесет коррективы в существующие пешеходные и пассажирские потоки. Принято решение с учетом увеличения проходимости улицы Лужники сделать ее более комфортной для местных жителей и горожан, которые приезжают в этот район заниматься спортом или посещать соревнования, — сказал заммэра.

По его словам, зона работ огорожена и отмечена информационными баннерами, а для пешеходов организованы проходы. Заммэра уточнил, что на четной стороне улицы Лужники, которая граничит со стадионом, будет организована широкая пешеходная зона, а также вело- и беговые полосы.

Для этого специалисты расширят тротуары, обустроят дорожки, а также обновят асфальт на проезжей части и установят остановочный павильон с зарядными слотами. На улице Лужники будет установлено 117 фонарей и уличных торшеров, а на наземных пешеходных переходах появятся около 40 опор контрастного освещения.

Для отдыха горожан и гостей города оборудуют лавочки и уличные стулья, добавил Бирюков. Также в этом районе пройдут работы по озеленению.

Специалисты обустроят более 22 тысяч квадратных метров газона, а осенью высадят 15 новых деревьев и около 80 кустарников. Благоустройство территории планируется завершить в сентябре.

1 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства Международного центра самбо и центра бокса на территории спорткомплекса «Лужники». Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.