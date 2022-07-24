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Народный календарь. Что нужно сделать 25 июля, чтобы прибавилось сил и здоровья

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 25 июля, чтобы прибавилось сил и здоровья
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

25 июля Православная церковь почитает память Прокла и Илария. В календаре славян эта дата получила название Проклов день, Прокл-плакальщик, Прокл — большие росы, Прокл и Иларий.

Роса на Прокла считается целебной: ею нужно умыться, чтобы сил и здоровья прибавилось. По поверью, роса на Прокла: глазам зрение улучшает, мозгу покоя добавляет, лицу — красоты, а человека лечит от бессонницы. Беременные эту росу пили — для легких родов. Также многие верят, что она смывает сглаз и порчу.

День отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров.

По народным поверьям, 25 июля нельзя:

— ругаться и сквернословить: весь негатив троекратно вернется;

— заниматься тяжелой работой, в том числе ремонтом. Исключение делается лишь для приготовления пищи;

— есть что-то, чем угостил чужой человек, иначе с его едой достанутся и все его проблемы;

— одалживать деньги.

Приметы погоды:

Грибы появились в лесу — к похолоданию.

Много росы в этот день на полях — к счастливому и урожайному году.

Пчелы громко жужжат — к жаре.

Листья на верхушках деревьев пожелтели — к ранней осени.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 25 июля, чтобы прибавилось сил и здоровья

Именины отмечают: Арсений, Гавриил, Иван, Михаил, Полина, Федор.

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