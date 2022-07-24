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Россиянам назвали продукты, которые помогут в профилактике стресса и депрессии

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Россиянам назвали продукты, которые помогут в профилактике стресса и депрессии
Фото: Pixabay

В период стресса и депрессии жителям России могут помочь мясо, бананы, шоколад, морская капуста и каша. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

По словам экспертов, мясо позволит улучшить настроение, память и повысить концентрацию внимания. Бананы полезны при хронической усталости и хандре. Фрукт содержит витамин В6, который защищает нервную систему. Шоколад является источником серотонина и отлично поможет при стрессе.

Морская капуста богата витаминами группы B. Содержащиеся полезные элементы улучшат работу надпочечников, что отразится на настроении. Овсяная и гречневая каши содержат большой число триптофана. Они помогают в естественной регуляции уровня сахара в крови, что влияет на уровень инсулина, передает портал.

До этого врач Эрик Берг назвал топ-9 продуктов, которые оказались самыми полезными для организма. На первое место он поставил кудрявую капусту, или кейл, который очень полезен для печени. Кроме того, в топ вошли белокочанная капуста, брюссельская капуста, редиска и многое другое.

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