Аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» появятся в сети «Вкусно — и точка»

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В ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

— В случае с десертом сложность заключается в том, что для его производства «Макдоналдс» использует запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», — пояснил он.

При этом компания, как уточняется, заменит эту технологию. В случае с «Биг Маком» сложность заключается в запатентованном соусе бургера.

Однако «Вкусно — и точка» уже рассматривает несколько его аналогов, вкус которых не должен сильно отличаться от оригинала. Кроме того, в ресторанах появится аналог «Хэппи Мила» — обеда с игрушкой.

Однако в данной ситуации непросто заключать договор франшизы на использование образов героев мультиков, ведь картины с ними зачастую производятся в недружественных странах, передает слова Пароева РБК.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Владелец сети Александр Говор заявил, что «Вкусно — и точка» планирует расширить число ресторанов с 850 до 1000 в течение шести лет. Он выразил уверенность, что новая сеть останется лидером в сегменте быстрого питания в России.