При пожаре в подмосковном приюте заживо сгорели 30 собак
Пожар произошел в подмосковном приюте «Берта» из-за взрыва газовых баллонов, в результате погибли 30 собак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash в воскресенье, 24 июля.
Уточняется, что огонь стал распространяться после того, как охранник попытался приготовить себе обед на плите. Несмотря на все попытки мужчины спасти животных от огня, несколько боксов сгорели вместе с застрявшими в них собаками.
По данным издания, животные содержались в ужасных условиях, а хозяйку приюта волонтеры обвиняют в постоянной краже приходивших в приют пожертвований. Добровольцы уже обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой о проведении проверки, передает Mash.