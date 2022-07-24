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«Это центр»: архитектор заявил о схожести Москвы и Лондона

Евгений Белоусов
Город
«Это центр»: архитектор заявил о схожести Москвы и Лондона
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва и Лондон — два больших центра, воронки, куда стекаются люди со всего мира. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил архитектор Борис Уборевич-Боровский.

— Это центр, где происходит очень много событий. Так, в свое время Фредди Меркьюри приехал в Лондон из Занзибара, а Заха Хадид — из Ирака, — описал он столицу Великобритании.

Такой же воронкой и центром архитектор называет и Москву. Так, уже сейчас столица России, по его словам, на 70 процентов состоит из людей, приехавших из других городов.

Город привлекает в себя амбициозных людей, как и прочие мегаполисы мира, подчеркнул он. Однако у Москвы есть неоспоримое преимущество — безопасность. По столице России можно спокойно передвигаться, там, в отличие от Парижа и Лондона, нет темных районов, куда опасно заходить, рассказал Уборевич-Боровский в интервью «Москвич Mag».

18 июля Борис Уборевич-Боровский назвал характерную черту пейзажа в Москве. Он считает, что столица отличается большим количеством старых деревьев с огромными кронами. Архитектор сообщил, что живет на Украинском бульваре, где сохранилась застройка 1960-х годов.

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