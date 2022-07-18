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Архитектор назвал характерную черту столичного пейзажа

Юлия Курганова
Город
Архитектор назвал характерную черту столичного пейзажа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Характерную черту пейзажа в Москве назвал архитектор Борис Уборевич-Боровский. Он считает, что столица отличается большим количеством старых деревьев с огромными кронами.

Архитектор сообщил, что живет на Украинском бульваре, где сохранилась застройка 1960-х годов.

— Очень много деревьев. Они растут в каждом дворе, — рассказал он в интервью «Москвич Mag».

Он подчеркнул, что ему не нравится тенденция исчезновения зеленых насаждений из города.

— Часто говорю архитекторам, проектирующим огромные паркинги между жилыми корпусами: «Ребята, а как у вас там деревья будут расти? На крыше?» Я с уважением отношусь к творениям архитекторов, которые строят большие современные жилые комплексы, и все же мне ближе то, что появилось в Москве именно в 1960-е годы, — отметил Уборевич-Боровский.

1 июля свой профессиональный праздник отмечают люди, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в возрождение уникальных объектов культурного наследия нашей страны — реставраторы. Особенно видна их работа в Москве, где сохранению истории уделяется пристальное внимание. Так, в Старомонетном переулке отреставрируют одну из деревянных построек старинной Москвы: главный дом городской усадьбы купца Масягина. Для этого здание разобрали на бревна и отправили в поселок Мурыгино Кировской области. Там дом восстановят, после чего вернут обратно. За работой мастеров понаблюдали корреспонденты «Вечерней Москвы».

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