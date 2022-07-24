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Следователи задержали рецидивиста, задушившего женщину на станции «Нахабино»

Егор Провоторов
Происшествия
Следователи задержали рецидивиста, задушившего женщину на станции «Нахабино»
Фото: СК РФ

Следователь следственного отдела по городу Красногорск ГСУ СК РФ по Московской области задержан 42-летний ранее судимый житель Прикамья, подозреваемый в убийстве женщины, тело которой было найдено на железнодорожной станции «Нахабино». Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил «Вечерней Москве» помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По информации следствия, в субботу, 23 июля, находясь на первом этаже железнодорожной станции в Красногорске, было обнаружено тело женщины с гематомами в области шеи. По «горячим следам» сотрудникам Следкома удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления.

Известно, что мужчина познакомился с потерпевшей накануне и, проследовав за ней в здание вокзала, задушил ее, после чего похитил мобильный телефон и ювелирные украшения жертвы. Оперативное сопровождение по этому уголовному делу было осуществлено сотрудниками ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее задержанный был судим за совершение аналогичного преступления. В ходе допроса мужчина признал свою вину, а также указал на место, где спрятал похищенные ценности. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, а также указал на место, где сокрыл ювелирные украшения, которые похитил у потерпевшей. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрана в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Следственный комитет РФ предъявил обвинение мужчине, пытавшемуся заживо сжечь своих коллег в строительной бытовке.

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