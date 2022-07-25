El Pais: Брюссель опасается, что Италия может стать «троянским конем» РФ

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В Евросоюзе опасаются, что Италия может стать «троянским конем» России на территории европейского континента после отставки итальянского премьера Марио Драги. Об этом в конце прошлой недели написал журналист Бернардо де Мигель в материале для испанского издания El Pais.

Опасения вызваны тем, что Италия в лучшем случае станет «слабым звеном» в общей стратегии противостояния России, а в худшем случае — «троянским конем» на службе у президента РФ Владимира Путина, говорится в публикации.

Также издание ссылается на дипломатические источники, согласно которым Рим в последнее время становится местом, которое притягивает к себе «нейтральные истории». В Брюсселе выразили беспокойство подобной позицией, поскольку Италия зависит от поставок российских энергоносителей.

По словам испанского обозревателя, санкции против России только вредят экономике европейских стран, при этом никак не влияя на российскую военную мощь, пишет газета «Известия».

В минувший четверг, 21 июля, президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента страны.