Ефимов: На предприятиях и в технопарках Москвы появится свыше девяти тысяч рабочих мест

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Инвесторы построят шесть технопарков и промышленный комплекс в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда за пределами центра города, что позволит создать более девяти тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 25 июля.

— Город заключил по программе 22 соглашения о строительстве объектов, где смогут работать более 33 тысяч человек. Общий объем инвестиций в реализацию всех проектов превышает 92 миллиарда рублей, из которых почти 22 миллиарда рублей инвесторы вложат в создание шести технопарков и одного промышленного комплекса, — сказал представитель мэрии.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. Девелоперы благодаря ей получают льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводят коммерческие, промышленные или социальные объекты, где впоследствии появляются новые рабочие места.

Два промышленных технопарка, как уточняется, появятся на территории ТиНАО. Один из них построят в деревне Шахово, другой — в деревне Крекшино.

Кроме того, два технопарка возведут в Зеленограде, что позволит создать 2,5 тысячи рабочих мест. Также по одному промышленному технопарку построят в ЮЗАО и САО на 1,4 тысячи и 600 рабочих мест соответственно.

Их, как уточняется, введут в эксплуатацию в 2023–2026 годах. При этом в 2024 году будет завершено строительство промышленного комплекса в поселении Марушкинском, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что это будет первый подобный объект, построенный по программе стимулирования создания мест приложения труда. Там смогут работать примерно 1,5 тысячи человек.

Благодаря интересу девелоперов в 2022-м был расширен доступ к преференциям: теперь получать льготы могут представители сферы логистических услуг. Инвесторы могут получить повышенную льготу, взяв на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки.

При сокращении срока создания места приложения труда на 6–12 месяцев льгота увеличится на 5 процентов, более года — на 10 процентов. При этом Москва заморозила ставку по банковской гарантии, которую застройщики получают для реализации проекта, на уровне 9,5 процента годовых.