Оркестр из Армении станет участником фестиваля «Спасская башня»

Фото: Пресс-служба мероприятия

Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Республики Армения примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади в Москве.

Музыкальный коллектив был создан в 1992 году. Оркестр принимает активное участие в культурной жизни Армении, занимается популяризацией военно-патриотической и духовой музыки. За свою 30-летнюю историю коллектив принял участие более чем в двух тысячах мероприятий. В 2008 году музыканты выступали на Международном фестивале военных оркестров в Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня России, в 2010 году приняли участие в Международном фестивале военных оркестров в городе Экше (Швеция), в феврале 2019 года оркестр обеспечивал музыкальное сопровождение международной выставки вооружения IDEX 2019 в городе Абу-Даби (ОАЭ).

В этом году программа оркестра в рамках московского музыкального фестиваля будет наполнена национальными песнями и мотивами Армении. В исполнении коллектива прозвучит «Весна» из балета «Гаянэ» (композитор Арам Хачатурян), народный танец «Алашкертский кочари» под аккомпанемент народных армянских инструментов дудука и дгола. Также оркестр исполнит «Ддма джаз» (народная музыка в обработке Мартына Вардазаряна), «Ты моя песня» (музыка Роберта Амирханяна) и «Цахкадзор» (музыка Степана Шакаряна). Кроме того, коллектив из Армении сыграет для гостей фестиваля песни «Я уже видел себя» (музыка Шарля Азнавура) и «Дорогие мои москвичи» из кинофильма «Покровские ворота» (музыка Исаака Дунаевского, слова Владимира Масса и Михаила Червинского).