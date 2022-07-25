Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 100 тысяч семей школьников Подмосковья получат выплаты к 1 сентября

Ирина Игнатенко
Общество
Около 100 тысяч семей школьников Подмосковья получат выплаты к 1 сентября
Фото: mosreg.ru

Около 100 тысяч школьников из многодетных и малообеспеченных подмосковных семей получат выплаты к 1 сентября. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— В августе мы планируем массовую выплату к школе в проактивном режиме. Выплаты получат 100 тысяч человек, — отметил он.

Губернатор пояснил, что выплаты по три тысячи рублей на ребенка получат многодетные семьи. Малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, получат по тринадцать тысяч рублей.

Кроме того, все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получат школьные принадлежности и все необходимое, чтобы ребенок смог пойти в школу.

Воробьев подчеркнул, что эти меры поддержки важно обеспечить в августе, сообщает РИАМО.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о спецвыплатах для подмосковных учителей.

Дети выплаты Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте