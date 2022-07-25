Около 100 тысяч семей школьников Подмосковья получат выплаты к 1 сентября

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Около 100 тысяч школьников из многодетных и малообеспеченных подмосковных семей получат выплаты к 1 сентября. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— В августе мы планируем массовую выплату к школе в проактивном режиме. Выплаты получат 100 тысяч человек, — отметил он.

Губернатор пояснил, что выплаты по три тысячи рублей на ребенка получат многодетные семьи. Малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, получат по тринадцать тысяч рублей.

Кроме того, все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получат школьные принадлежности и все необходимое, чтобы ребенок смог пойти в школу.

Воробьев подчеркнул, что эти меры поддержки важно обеспечить в августе, сообщает РИАМО.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о спецвыплатах для подмосковных учителей.