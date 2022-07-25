Астролог рассказал, что нужно сделать 25 июля

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По космическому календарю майя конец года выпадает на 24 июля, а новый планетарный год начинается 26 июля. 25 июля называется зеленым днем или Днем вне Времени. Об этом рассказал астролог Павсекакий Богданов.

Он отметил, что 25 июля происходит своего рода обнуление человека. В этом день необходимо сесть, обдумать, что произошло в последнее время, принять важное решение и встретить следующий день с новыми мыслями и идеями.

Астролог добавил, что, что 25 июля — это период между черной и светлой полосой.

— Если у вас был период неудач, то после 25 числа наступит удачный период, если вы сделали определенные выводы. Если у вас все было хорошо и вы продолжаете двигаться в том же ключе, не обдумав какие-то решения, у вас начнется черная полоса», — предупредил астролог в комментарии «Радио 1».

По календарю майя 26 июля наступает новый планетарный год, открываются Врата Льва, и на Землю движется лавина космической энергии, несущая трансформации и перемены.

Астрологи считают, что рождение под тем или иным знаком зодиака может подарить человеку различные черты характера и внешности. Специалисты по звездному небу назвали пять главных красавиц зодиакального круга.