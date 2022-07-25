Риелтор объяснил, почему снимать квартиру выгоднее, чем брать ипотеку

Фото: depositphotos

В ближайшее время ипотека может стать более доступной, а спрос на нее повысится. Об этом рассказал основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Эксперт напомнил, что ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 8 процентов годовых. Понижение ключевой ставки позволит снизить и ставку по ипотеке, поэтому спрос на нее может вырасти.

В первую очередь это коснется вторичного рынка жилья и подогреет интерес к новостройкам.

При этом эксперт отметил, что по-прежнему выгоднее снимать квартиру, чем приобретать жилье в ипотеку.

— Стоимость найма или аренды все равно более чем в два раза дешевле, чем ипотека, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

При «найме» квартиры расходы в год составляют 4–5 процента от стоимости недвижимости, при ипотеке — 9–10 процента.

В столичном регионе в мае увеличились объемы выданных ипотечных кредитов на 7,8 процента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в пятницу, 22 июля.