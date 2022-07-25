Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Риелтор объяснил, почему снимать квартиру выгоднее, чем брать ипотеку

Ирина Игнатенко
Общество
Риелтор объяснил, почему снимать квартиру выгоднее, чем брать ипотеку
Фото: depositphotos

В ближайшее время ипотека может стать более доступной, а спрос на нее повысится. Об этом рассказал основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Эксперт напомнил, что ранее Центробанк понизил ключевую ставку до 8 процентов годовых. Понижение ключевой ставки позволит снизить и ставку по ипотеке, поэтому спрос на нее может вырасти.

В первую очередь это коснется вторичного рынка жилья и подогреет интерес к новостройкам.

При этом эксперт отметил, что по-прежнему выгоднее снимать квартиру, чем приобретать жилье в ипотеку.

— Стоимость найма или аренды все равно более чем в два раза дешевле, чем ипотека, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

При «найме» квартиры расходы в год составляют 4–5 процента от стоимости недвижимости, при ипотеке — 9–10 процента.

В столичном регионе в мае увеличились объемы выданных ипотечных кредитов на 7,8 процента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в пятницу, 22 июля.

Жилье Ключевая ставка Ипотека
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте