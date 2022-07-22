Объемы ипотечных кредитов увеличились в Московском регионе в мае на 7,8 процента

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В столичном регионе в мае увеличились объемы выданных ипотечных кредитов на 7,8 процента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в пятницу, 22 июля.

Так, средний размер ипотеки в Москве составляет 7,1 миллиона рублей, а в Подмосковье — 5,9 миллиона рублей. При этом в мае столичные заемщики получили 3,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 25,9 миллиарда рублей, а в области — 2,5 тысячи таких кредитов на 14,7 миллиарда рублей. Всего российские банки в мае этого года предоставили заемщикам Московского региона 6,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 40,6 миллиарда рублей.

— В Московском регионе в мае 2022 года по сравнению с апрелем этого года объемы выданных ипотечных кредитов увеличились на 7,8 процента, преимущественно за счет роста выдач на первичном рынке жилья в рамках госпрограмм. Это происходило в условиях сокращения ставок по льготной ипотеке с 12 процентов до 9 процентов и роста привлекательных предложений и акций от застройщиков, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе добавили, что в июне этого года ставки по рыночным и льготным ипотечным продуктам продолжали снижаться, что окажет дополнительную поддержку спросу на жилье.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в столице начали корректироваться цены на жилье после продолжительного периода колебаний и роста.